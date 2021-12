Bond fulgurant de cas de COVID-19 dans la région

C'est un bond fulgurant des cas de COVID-19. Près de 500 cas ont été recensés dans les 24 dernières heures dans la région. Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont 13 762 personnes qui ont contracté le virus.

Le nombre de cas actifs grimpe donc à 1543, soit un bond de 457.

L'épicentre des cas se trouve à Chicoutimi, avec 506 cas actifs, suivi de près par Jonquière avec 415 cas et la RLS de Lac-Saint-Jean-Est avec 247.

23 personnes sont maintenant hospitalisées dans la région.

Dans la province, le Québec rapporte jeudi 14 188 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 9 nouveaux décès. On retrouve 939 patients COVID dans les hôpitaux de la province, 135 de plus qu'hier. 138 personnes reçoivent des soins intensifs, 16 de plus qu'il y a 24 heures.



Point de presse à 17h ce soir

Si les informations de La Presse s'avèrent vraies, les Québécois se verront imposer un nouveau couvre-feu dès demain.

Le scénario sur la table depuis plusieurs jours serait confirmé par François Legault à 17h ce soir.

Voulant limiter le plus possible les contacts, les Québécois seraient forcés de rester chez eux de 21 heures ou 22 heures à 5 heures du matin, pour les trois prochaines semaines. Pour reprendre un certain contrôle sur la pandémie, Québec annoncerait aussi la fermeture des salles à manger et un report de la reprise scolaire au 17 janvier. Les commerces non essentiels demeureraient ouverts.