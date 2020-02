Brise-glace : des images saisissantes au Saguenay

Des images saisissantes ont été captées le 29 janvier dernier sur la baie des Ha! Ha!, à Saguenay, alors qu'un brise-glace de la Garde côtière canadienne traçait un passage à un navire de Rio Tinto à quelques mètres à peine du village des pêcheurs sur glace.

Courtoisie, Sylvie Gauthier

Depuis le début du mois de décembre, comme à chaque année, un brise-glace est dans le fjord du Saguenay pour escorter les navires de Rio Tinto à La Baie ou au port de Grande-Anse lorsque le couvert de glace se forme sur l'eau. Chaque semaine, de deux à trois navires de la multinationale y naviguent.

Ces passages sont impressionnants à voir pour les amateurs de plein air qui se trouvent tout près : pêcheurs, motoneigistes et adeptes de kitesurf pratiquent leurs activités à quelques mètres de ces mastodontes d'acier. Le directeur par intérim des programmes de navigation de la Garde côtière canadienne, Stacy Dufour, précise que c'est tout aussi impressionnant pour les membres d'équipage la première fois qu'ils remarquent ces maisonnettes lorsqu'ils s'engouffrent dans la baie :

« C'est ça la beauté du fjord ! Il y a toujours une excellente collaboration d'un côté comme de l'autre. Nous, on s'assure de minimiser l'impact des vagues. L'hiver, on réduit la vitesse et on demande toujours au capitaine de réduire au minimum l'effet des vagues. »