C'est peut-être la fin de la « petite bière » de chasse

La petite bière du chasseur pourrait devenir interdite. Le projet de loi 88, qui propose divers changements à la Loi sur la conservation de la faune prévoit une tolérance zéro concernant les boissons alcoolisées.

Le projet déposé par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour était à l'étude cette semaine à l'Assemblée nationale devant la commission des transports et de l'environnement. Il prévoit que « Nul ne peut consommer une boisson alcoolisée alors qu’il chasse. Il en est de même pour la consommation d’une drogue. »

Ce resserrement des règles est trop sévère selon la Fédération des pourvoiries qui prône la tolérance comme pour la conduite automobile. L'avocat de la fédération, Dominic Dugré ne voit pas en quoi c'est mal qu'un chasseur consomme une bière en dînant.

« Ça prend une ampleur qui me semble tout à fait exagérée. On est dans une activité récréative et on est en plein bois. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. La chasse ce n'est pas un sport dangereux. » - Dominic Dugré, avocat de la Fédération des pourvoiries