CANNABIS : Une saisie historique pour les policiers de Saguenay

Le Service de police de Saguenay mène une de ses plus grosses saisies de cannabis depuis ce matin dans l'arrondissement de Jonquière. Huit résidences et appartements ont été ciblés. En plus des stupéfiants, des milliers de dollars ont été découverts par les enquêteurs.

Au total, six hommes ainsi que deux femmes, âgés de 26 et 64 ans, ont été arrêtés, dont la tête dirigeante. Certains comparaîtront dès cet après-midi au palais de justice de Chicoutimi.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier, explique que de nombreux policiers sont sur le terrain et qu'il pourrait s'agir de la plus importante saisie de l'histoire du service :

«Ce matin, dès 7h, l'ensemble des policiers, environ une cinquantaine, procédaient à des arrestations dans l'arrondissement de Jonquière et également à un endroit au Lac-Kénogami».

Ces perquisitions sont le résultat d'une enquête amorcée il y a environ 5 mois grâce à des informations provenant du public. Le bilan des quantités de drogue saisies ainsi que des arrestations sera précisé plus tard.

** Mise à jour : 21 janvier 2021, 13h34 **