Cas de COVID-19: Une tendance à la baisse ce weekend dans la région

Le nombre de cas de COVID-19 était plutôt à la baisse ce weekend au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 120 nouveaux cas hier et 161 samedi. Huit personnes sont décédées au cours de la fin de semaine, soit 2 hier et 6 samedi.

L'hôpital de Chicoutimi compte maintenant 182 cas positifs chez les employés et 13 chez les usagers. À l'hôpital d'Alma, on dénombre 111 employés et 38 usagers atteints.

Il y a 1 100 cas actifs dans la région ainsi que 32 hospitalisations, dont 5 aux soins intensifs. D'ailleurs, un premier patient aurait été transféré à Québec dans les dernières heures.

Des équipes de la Croix-Rouge sont attendues cette semaine pour donner un coup de main dans certains CHSLD. Rappelons que les écoles Charles-Gravel de Chicoutimi-Nord, Notre-Dame-du-Rosaire à Chicoutimi et Marguerite-Belley à Jonquière rouvriront ce matin, après deux semaines d'isolement.

Des infirmières menacent de démissionner

Une dizaine d'infirmières du département d'obstétrique à l'hôpital d'Alma seront rencontrées par le CIUSSS cette semaine, après avoir menacé de démissionner en bloc vendredi.

Épuisées, elles demandent une amélioration de leur condition de travail, surtout le retrait des quarts de travail de 12h obligatoires. Cette mesure serait imposée par la direction jusqu'à la mi-janvier.

Pourtant, en entrevue à Radio-Canada, la présidente régionale de la FIQ, Julie Bouchard, indique que le département d'obstétrique n'est pas ciblé comme une zone chaude de la COVID-19. Elle ajoute que contrairement à ce qu'affirme le CIUSSS, la situation n'est pas sous contrôle dans les hôpitaux de la région.