Ce sera 40 km/h dans les rues de Dolbeau-Mistassini à partir du 6 avril

À partir du 6 avril, la limite de vitesse sera réduite à 40 km/h dans les rues de Dolbeau-Mistassini. Il s'agit d'une décision du conseil municipal pour rendre les quartiers résidentiels plus sécuritaires.

La règle est simple, explique le maire Pascal Cloutier, en l'absence d'un panneau indiquant une vitesse différente, les automobilistes doivent rouler à 40 km/h.

Il dit avoir écouté les doléances des citoyens pour prendre cette décision. :

« Souvent, les gens nous disaient que ça roulait trop vite dans leur quartier. Lorsqu'on installait un afficheur qui enregistre la vitesse, on se rendait compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui roulaient au-dessus de 50 km/h et donc que de base, c'est trop élevé. »

La nouvelle mesure facilitera également les opérations de déneigement puisque dans certains quartiers on y appliquait la règle de l'épandage réduit à 30 km/h. À compter de l'hiver prochain, ce sera donc une norme à 40 km/h, mis à part pour le plateau Saint-Louis et le secteur Vauvert.

Notons que les artères principales, les rangs et les routes relevant du ministère des Transports ne sont pas concernés par cette décision.

La Ville de Saint-Félicien a adopté le même règlement pour ses quartiers résidentiels l'été dernier. Le maire Luc Gibbons nous confirme que la mesure est bien accueillie par la population qui le demandait depuis un certain temps.

« En plus, dans la dernière année, beaucoup de gens se sont mis à la marche, c'est donc plus facile et sécuritaire de circuler dans les rues. Les enfants aussi sont plus en sécurité. »