Ceci n'est pas une bière de fille sur les tablettes pour la Journée de la femme

Une bière de style NEIPA est lancée pour souligner la Journée internationale du droit des femmes. Ceci n'est pas une bière de fille est une boutade à l'expression « bière de fille » qui décrit généralement une boisson légère au goût peu prononcé de houblon.

Ce sont dix femmes issues du milieu brassicole, dont Annie Saint-Hilaire de la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean, qui se sont associées. Annie nous raconte qu'en 2018, elles ont participé à une formation au Vermont pour comprendre les bonnes pratiques des brasseries du coin et s'en inspirer. C'est à ce moment qu'une amitié est née et qu'elles ont voulu faire un projet ensemble.

Les profits permettront d'offrir une bourse d'études de 5000 $ à une femme de l'industrie qui souhaite suivre une formation à l’Institut Brassicole du Québec.

« De ma génération, les filles travaillent plus à l'administration ou elles gèrent le pub. Maintenant, ce que l'on souhaite qu'il y ait plus de filles qui participent au brassage. » - Annie Saint-Hilaire, coproptiéaire de la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean

Annie Saint-Hilaire ne cache pas que le milieu brassicole est encore dominé par les hommes. Elle croit que c'est aux filles de se faire confiance et de prendre leur place.

« C'est souvent les gars qui se retrouvent sur les tribunes médiatiques, mais nous on pense que les filles brasseurs doivent aussi prendre leur place et parler de leur bière. Les gars sont super ouverts à ça, c'est à nous d'être créatives et d'y aller. »

Ceci n'est pas une bière de filles a été brassée par Boréale. Il s'agit d'une New England Indian Pale Ale typique, donc très houblonnée et moins classique que la Lager ou la Pilsner, explique Annie Saint-Hilaire : « Oui il y a un goût fruité, mais il provient vraiment du houblon ! »

Les femmes qui ont pris part au projet sont Érika Godbout, directrice marketing et communications ainsi que Caroline Ruel, superviseure de production chez Les Brasseurs du Nord – Boréale, Geneviève Lacroix biérologue à La Barberie, Anne-Sophie Legendre, directrice des opérations chez Boswell Brasserie Artisanale, Karine Savard copropriétaire de la Microbrasserie St-Pancrace, Marie-Claude Thiffeault, copropriétaire de la Microbrasserie À la Fût ainsi que Caroline Leclerc coordonnatrice à l'Association des microbrasseries du Québec et Katia Bouchard communications et philanthropie chez Éducaloi.

L’illustration sur l’étiquette a été développée par l’illustratrice et artiste Pauline Stive. On y retrouve le profil de chacune des femmes du collectif.