Cet homme manque à l'appel au Lac-Saint-Jean

La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver un homme de Ste-Hedwidge, au Lac-Saint-Jean, qui manque à l'appel depuis le 27 avril dernier. Il s'agit de Francis Girard, âgé de 43 ans.

La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un manteau noir, des jeans bleus et des souliers bruns. L'individu se déplacerait a pied.

Il a les cheveux gris et les yeux bruns. L'homme mesure 5 pieds et 4 pouces et pèse 169 livres.

Si vous détenez des informations, vous pouvez communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. Si vous l'apercevez, la SQ vous demande de composer le 911.