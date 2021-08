Chaleur et sécheresse : Des villes restreignent l'utilisation de l'eau

En cette période de sécheresse, l'eau devient une denrée plus rare et une interdiction d'arrosage est en vigueur dans quelques municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont Saint-Félicien et Albanel.

Les autorités municipales demandent donc aux gens de ne pas arroser leur pelouse, laver leur véhicule et remplir la piscine pour quelques jours. À Albanel, la mesure est en vigueur jusqu'au 29 août et à Saint-Félicien jusqu'au 7 septembre.

Dans les autres grandes villes de la région, à Saguenay, Alma et Dolbeau-Mistassini, c'est le règlement municipal qui s'applique encore. Par exemple, il est permis d'arroser sa pelouse avec un arrosoir oscillant seulement en soirée.

À Saguenay, le lavage des autos est permis de 19 h à 7 h du lundi au vendredi et toute la journée les samedis et dimanches.