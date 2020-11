Changer d'emploi en pandémie : un nouveau défi

Débuter un nouvel emploi est toujours stressant. Débuter un nouvel emploi en pandémie, alors que tout le monde est en télétravail l'est doublement ! Parlez-en à Mélissa Duchesne, fraîchement engagée au service des communications de l'Université du Québec à Chicoutimi qui n'a encore jamais rencontré ses nouveaux collègues autrement que via un écran.

Depuis quelques semaines, la jeune professionnelle se branche de la maison pour travailler avec sa nouvelle équipe. Elle souligne par ailleurs que la première fois qu'elle a ouvert sa caméra, elle a trouvé tout de même inhabituel d'exhiber une partie de l'intérieur de sa maison à des gens qu'elle ne connaissait pas encore.:

Une formation virtuelle est très différente, explique la coordonnatrice du service des ressources humaines au Cégep de Chicoutimi, Sylvie Racine. Plusieurs secrétaires, employés de bureau et techniciens en informatique de l'établissement n'ont encore jamais rencontré leurs collègues «en vrai». Mme Racine ajoute que le partage d'écrans est essentiel.:

« On ne peut plus asseoir la personne à côté de soi pour lui expliquer la tâche à faire. C'est souvent par les yeux que l'on voit si la personne comprend ou non. C'est très important le non verbal, alors nous utilisons Microsoft Team. Avec le partage d'écran, on peut montrer des choses à la personne, mais aussi voir comment elle travaille et réagit. »