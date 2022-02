Chasse à l'orignal 2021 : une récolte dans les moyennes pour la région

La saison de chasse à l'orignal en 2021 a été comparable aux autres années permissives, selon les données dévoilées hier par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Plus de 25 000 mâles, femelles et veaux ont été récoltés au Québec, dont 4417 dans la Zone 28, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s'agit tout de même d'une baisse pour la région comparativement à la dernière année permissive, en 2019, alors qu'un nombre record de 4765 orignaux avaient été récoltés.

La vente de permis de chasse à l'orignal est toujours à la hausse, avec 180 000 permis vendus en province, dont 30 000 dans la région.

En ce qui concerne la chasse au cerf de virginie, plus de 52 000 bêtes ont été abattues au Québec, dont 131 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui en était à sa 6e saison de chasse pour cette espèce.

La chasse à l'ours noir gagne en popularité

Par ailleurs, la chasse à l'ours noir rejoint de plus en plus d'adeptes au Québec et la région n'y fait pas exception. Un nombre record de 2500 permis ont été vendus en 2021, pour une récolte totale de 1200 bêtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En province, près de 20 000 permis ont été distribués, un niveau inégalé en près de 30 ans, selon le ministère.

Notons qu'un projet sur la Dynamique des populations d’ours noirs dans un contexte d’aménagement forestier et de changements climatiques est en cours et prendra fin en 2023.