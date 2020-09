Chasse : moins de munitions dans les commerces qu'à l'habitude

À l'approche de la saison de la chasse à l'orignal, plusieurs commerces spécialisés manquent de munitions. Une situation qui s'explique par la forte demande d'armes à feu et de munitions aux États-Unis en raison de la pandémie, des manifestations contre le racisme et de l'élection à venir le 3 novembre prochain.

À ces facteurs s'ajoutent la popularité en hausse de toutes les activités de plein air depuis le début de pandémie et la chasse ne fait pas exception, explique le propriétaire des quatre magasins Pronature Blackburn et fils de la région. Simon Blackburn avait toutefois prévu le coup. :

« J'ai acheté les balles qu'on vend le plus. On s'en est mis en inventaire de plus en cas de pénurie cet automne. C'est sur que rendu à aujourd'hui, 16 septembre, si le client qui veut une boîte de balles spéciales et qu'il ne l'a pas réservée d'avance, ça se peut qu'il soit déçu, mais au moins il va avoir des balles. »