Chez Georges doit fermer une semaine pour ses employés

Les cuisines du restaurant Chez Georges, sur la rue Racine, seront fermées pendant une semaine, pour la première fois en 60 ans. Les propriétaires envoient la totalité de leurs employés en vacances du 14 au 20 septembre.

C'était la seule solution pour donner une véritable pause à son personnel qui est épuisé, explique Jean-François Abraham qui a trouvé difficile de devoir prendre cette décision, mais la planification de l'horaire hebdomadaire était rendue trop compliquée. Il ne cache pas qu'il lui manque facilement 5 ou 6 cuisiniers, serveurs et plongeurs. :

« Les employés ont eu à vivre une période pas facile cet été avec de longues heures, les masques et les visières. Quand il arrive une période de vacances, on a de moins en moins de main-d'oeuvre. La preuve, on place des annonces et on ne reçoit aucun CV. Donc là, ils partent en vacances et les autres doivent se taper des shifts en double, alors tout le monde est aussi épuisé qu'avant. »