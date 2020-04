CHSLD de la Colline : Entente conclue pour trouver du personnel

Une entente est survenue tard hier soir entre les syndicats du milieu de la santé et la direction du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean pour pallier au manque de main-d'oeuvre au CHSLD de la Colline. Jusqu'à maintenant, au moins 13 employés ont été retirés du travail parce qu'ils ont été testés positifs à la COVID-19.

L'établissement de Chicoutimi-Nord est sur la liste rouge publiée par le gouvernement du Québec puisque plus du quart de ses résidents sont atteints du coronavirus. Selon la dernière mise à jour, 25 personnes âgées sont infectées dans ce milieu et on rappelle que 5 décès sont survenus jusqu'à maintenant.

L'entente conclue hier soir prévoit que les employés qui accepteront de se rendre dans ce centre d'hébergement seront dédommagés pour leur temps de transport, l'essence et si nécessaire les repas et l'hôtel. L'appel est lancé à tous les travailleurs de la santé de la région, spécifie Gaston Langevin, le représentant des préposées aux bénéficiaires affiliées à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS).

« On fait un appel à tous, de Dolbeau à La Baie. Il nous faut au moins une quinzaine de personnes et si on a assez de volontaires, on pourra mettre fin au transfert d'employés d'un établissement à un autre. » - Le président de la FSSS, Gaston Langevin

Certaines modalités restent à mettre en place, par exemple, la direction du CIUSSS a proposé que les quarts de travail se déroulent sur 12 heures pour limiter les changements. Aussi, 80 retraités du réseau de la santé ont proposé leur aide.

L'éclosion de la COVID-19 au CHSLD de la Colline en fait bien malgré lui un symbole régional. Le manque d'effectif et les difficultés organisationnelles qui étaient déjà problématiques avant la pandémie sont décuplés, Faut-il craindre une autre situation du genre en région ? La directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Chantale Boivin, admet que la situation est précaire dans d'autres établissements. :