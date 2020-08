Chute-des-Passes: le feu est officiellement éteint

Le feu à Chute-des-Passes, au nord du Lac-Saint-Jean, est officiellement éteint. Les sapeurs sont démobilisés, les lieux sont maintenant considérés comme sécuritaires.

Il aura fallu 63 jours de travail acharné pour combattre l'incendie qui a ravagé plus de 60 000 hectares de forêt depuis le 16 juin. Il y a quelques semaines, les propriétaires avaient été autorisés à se rendre sur place pour constater les dégâts faits à leurs biens.

Facebook

Il s'agit de l'un des plus importants brasiers survenus dans la région dans la dernière décennie après celui qui avait brûlé plus de 100 mille hectares en 2010.

Au plus fort du combat, plus de 350 personnes étaient mobilisées dont plus de 200 pompiers forestiers provenant entre autres d'ailleurs au Québec, de l'Alberta et de l'Ontario. Ces derniers jours, ils éteignaient les points chauds, la météo a contribué à l'extinction explique la porte-parole de la SOPFEU Josée Poitras.

« Au mois d'août, il y a un taux d'humidité quand même plus important, on voit la rosée du matin. On a eu des précipitations évidemment qui étaient très importantes.Au cours des derniers jours, nos pompiers faisaient des patrouilles pour éviter qu'il ne reste des petits points chauds. Après quelques jours où le feu n'a manifesté aucune réaction. Alors on peut dire aujourd'hui que le feu est éteint. »

Facebook SOPFEU. Le brasier à Chutes-des-Passes, au Lac-Saint-Jean, vu des airs.

L'industrie forestière qui a commencé sa récolte de bois pourra poursuivre son travail avant l'arrivée d'un insecte ravageur d'après feu.

« Le tout a pu être commencé dans certaines parties du feu qui était maitrisé. Le bois est utilisable parce que ce n'est que certaines surfaces de certains arbres qui ont été touchées. L'industrie forestière va faire une cueillette très rapide de ce bois-là parce que sinon il y a le fameux longicorne qui pourrait s'installer dans ce bois-là et ce serait terminé pour la récolte de bois. »