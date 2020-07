Ciné-parc et karaoké au Saguenay

Deux projets de ciné-parcs deviendront concrets jeudi prochain dans la région. D'abord, celui de Saint-David-de-Falardeau présentera son premier film le 16 juillet.

L'ouverture plus tard que ce qu'espérait l'équipe au départ puisque l'écran est resté plus longtemps que prévu aux douanes montréalaises. Les films Grease, Les Trolls 2 et 1917 seront présentés pour le premier weekend. La programmation est disponible sur ce site.

« Vous l'attendez tous... Nous l'attendons tous. Comme plusieurs fois évoquées ici même, nous travaillons fort pour ouvrir dès que possible. Et nous voulions que ce soit pour la fin de cette semaine. Malheureusement, certains faits hors de notre contrôle nous obligent à décaler l'ouverture d'une semaine. En même temps, ça fait 21 ans qu'on attend... on peut bien patienter 7 jours de plus non ? » - extrait de la page Facebook CinéFalardeau.

Cinéma et karaoké

Du 16 au 19 juillet, le festival Regard présentera L'After en plein air : un ciné-parc de courts métrages sera aménagé dans le stationnement du Cégep de Chicoutimi et chaque soir, la fête se poursuivra avec un karaoké géant.

La directrice générale, Marie-Élaine Riou, voulait créer un événement rassembleur et une centaine de voitures pourront entrer sur le site chaque soir.

« D'ici la semaine prochaine, on demande aux gens de nous soumettre leurs idées de chansons et nous les mettrons à l'écran. Les gens vont pouvoir chanter les fenêtres baissées dans leur voiture. »

Les billets sont en vente sur le site de Diffusion Saguenay.