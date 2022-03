Claude Bouchard nommé nouveau président de la STS

Le conseiller municipal Claude Bouchard devient le nouveau président de la Société de transport du Saguenay.

Cette nomination survient après que Jean-Marc Crevier ait démissionné de ce poste la semaine dernière pour des raisons médicales. Michel Tremblay demeure le vice-président de l'organisme.

Réunis en conseil de ville ce midi, les élus ont annoncé plusieurs investissements à la STS, dont l'achat de 19 autobus électriques d'ici 2027.

Ces achats se feront à moindres coûts pour les contribuables de Saguenay, explique le conseiller Jean-Marc Crevier.

Saguenay demande au ministère des Forêts de suspendre toute nouvelle autorisation de coupes forestières dans le secteur projeté pour être une aire protégée au sud du Lac-Kénogami.

Le conseiller municipal Jimmy Bouchard en a fait la proposition lundi midi au conseil de ville, craignant les impacts de ces coupes sur la réserve d'eau potable du lac.

La Ville veut ainsi mettre de la pression sur le ministère pour qu'il crée une aire protégée dans le secteur.

Deux conseillers, dont Michel Potvin, ont toutefois voté contre, affirmant qu'ils manquaient d'information sur la proposition.

« Admettons que la décision est prise dans 10 ans, ce qui peut arriver, et qu'il survient encore un élément de tordeuse [des bourgeons de l'épinette] et qu'il faut bûcher, on va être pris avec cette résolution. Je pense qu'il faut regarder le avant et l'après quand on vote quelque chose. » - Michel Potvin