Comment vont nos ados? L'école Charles-Gravel lance un questionnaire

Est-ce que l'humeur, les activités ou les habitudes de votre adolescent ont changé depuis le début de la pandémie? Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) et l'école secondaire Charles-Gravel amorcent une démarche pour faire le point sur la santé mentale de nos jeunes.

La première étape consiste en un questionnaire qui vient donc d'être transmis aux parents par courriel pour qu'ils puissent y répondre avec leur adolescent. Il sera ainsi plus facile de cibler les besoins des jeunes et les actions à mettre en place. Le questionnaire aborde pratiquement tous les sujets, allant de l'alimentation au sommeil et de la vie sociale aux troubles anxieux.

« L’école est au cœur du milieu de vie de nos jeunes. Cette recherche d’information nous permettra d’établir le portrait le plus actuel possible de leur état de santé globale. Cela nous permettra de raffiner la surveillance des éléments pouvant nuire à l’apprentissage. » - Louise Grandisson, travailleuse sociale à l’école secondaire

L'école secondaire Charles-Gravel a été au coeur de la vague de COVID-19 qui frappait la région il y a un an. L'établissement a dû fermer ses portes deux semaines puisque trop de cas y étaient rapportés. L'enseignement s'était alors fait à distance, le temps de calmer le jeu. Puis, en avril dernier, six groupes se sont retrouvés en isolement préventif en raison d'une hausse du nombre de cas de coronavirus.