Condition médicale : un homme expulsé d'un commerce en raison du masque

Aux prises avec une condition médicale préoccupante, un citoyen de Saint-David-de-Falardeau n'a pas été cru lorsqu'il a voulu entrer dans un commerce avec son masque qui ne couvre pas son nez.

Jeannot Thomas n'arrive pas à respirer lorsque sa bouche et son nez sont couverts puisqu'il a fait deux embolies pulmonaires et doit conjuguer avec des poumons qui ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité.

Depuis que le masque est obligatoire, il explique au commis pourquoi il doit dégager ses narines et tout se passe bien. Or, il y a quelques jours, il s'est buté à du personnel dans une quincaillerie qui ne l'a pas cru. :

« En entrant, j'ai expliqué mon cas, mais la madame m'a dit que je ne pouvais pas rentrer. Je suis quand même rentré, mais là on s'est mis à me suivre et il y a un monsieur qui est arrivé en me disant si vous ne voulez pas sortir, on va vous faire sortir et on appelle la police. Je portais mon masque, mais on voyait mes deux trous de narine. Ce n'est vraiment pas une bonne façon de faire ! »