Conditions routières difficiles au Lac-Saint-Jean

La Sûreté du Québec recense une demi-douzaine de sorties de route ce matin au Lac-Saint-Jean. On rapporte notamment des accidents sur la route 169 entre Chambord et Roberval près du Domaine du Marais (voir photo) et à Dolbeau-Mistassini.

La chaussée glissante et la visibilité est réduite ce matin autour du lac. Selon le site Québec 511 de Transport Québec, la chaussée est enneigée et partiellement glacée sur plusieurs secteurs, notamment à Saint-Félicien, Roberval et Hébertville.

La visibilité est aussi réduite à certains endroits sur la route 169, dont à Dolbeau-Mistassini et Saint-Gédéon. Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, appelle les conducteurs à la prudence. Il leur conseille d’allumer leurs phares, de garder leurs distances et de réduire leur vitesse.

Avertissement de froid extrême

Par ailleurs, les vents continueront de souffler jusqu'à ce soir sur la région. Des rafales pouvant atteindre 60 kilomètres à l'heure sont prévues, selon Environnement Canada. Un avertissement de froid extrême est aussi en vigueur pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisque le mercure descendra à environ -30 degrés celcius cette nuit, sans compter le refroidissement éolien qui frôlera les -40 degrés.

Avec la collaboration de Janie Pelletier