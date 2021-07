Connaissez-vous tous les services offerts par votre ville ?

La Ville d'Alma bonifie son programme de subvention pour les couches lavables en ajoutant d'autres produits d'hygiène réutilisables. Ainsi, les Almatoises peuvent recevoir jusqu'à 100 $ en présentant leur facture de serviettes hygiéniques lavables ou de coupe menstruelle.

Plusieurs services offerts par les municipalités, restent méconnus des citoyens, nous disent les autorités municipales. Par exemple, à Roberval, ils sont nombreux à ignorer les services offerts en ligne, comme les demandes de permis de rénovation ou le paiement de constats d'infraction. Des services du genre sont aussi offerts à Saint-Félicien et à Dolbeau-Mistassini.

Dans toutes les villes, les services offerts en ligne se sont accélérés avec la pandémie. À Saguenay, l'emprunt de livre numérique a triplé dans la dernière année.

« Ça fonctionne tout de même bien, mais les gens ne sont pas encore tous au courant qu'ils peuvent s'inscrire à des activités de loisirs en ligne ou qu'ils peuvent formuler une requête ou une plainte. » - Julie Drolet, responsable des communications à la Ville de Roberval

À Saguenay, le porte-parole Dominic Arseneau souligne que peu de citoyens utilisent à son maximum la carte Accès Saguenay qui permet, entre autres, de s'inscrire à des activités sportives et culturelles ou de réserver des livres à la bibliothèque.

« Par exemple, il y a plusieurs rabais dans des musées, comme le Centre d'histoire William-Price, le Musée de la défense aérienne de Bagotville, La Pulperie ou le Musée du Fjord. Diffusion Saguenay ainsi que le Parc Mille lieues de la Colline offrent aussi des rabais. » - Dominic Arseneau | Conseiller aux relations médias et numériques

Dominic Arseneau a aussi tenu à parler de la collecte des monstres ménagers. Un service très peu connu pour se débarrasser d'un vieux réfrigérateur ou d'un divan.

En terminant, à Alma, Stéphanie Girard a tenu à parler des plates-bandes nourricières et des vergers collectifs : ces grands jardins communautaires où les citoyens mettent la main à la terre et peuvent récolter les fruits et légumes.