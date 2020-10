CORONAVIRUS : 11 cas pour aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Après un bond de 26 cas hier, aujourd'hui ce sont 11 nouveaux cas qui s'ajoutent au bilan régional, portant le nombre total à 608 depuis mars dernier.

Le nombre de cas actifs s'élève à ​140 dont 11 hospitalisations. Des chiffres préoccupants pour la santé publique qui fait basculer le Saguenay-Lac-Saint-Jean en zone orange.

On compte 22 foyers d'éclosions, dont des établissements de santé et des écoles ainsi que le Service de police de Saguenay où un agent sur 5 est en isolement.

Foyers d'éclosion en date du 13 octobre. CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

Notons également qu'une autre école d'Alma est touchée. Un élève de l'école primaire Saint-Pierre a été testé positif au coronavirus.​

« Ça va dépendre beaucoup de la réaction de la population. Il y a un peu relâchement, alors il faut se remettre tous ensemble pour éviter le rouge. Mais je suis convaincu que si on fait cet effort-là on va être capable de casser la courbe. » - Dr Donald Aubin, directeur de santé publique régionale

Au Québec, la santé publique fait état de 815 nouveaux cas, un chiffre à la baisse depuis 5 jours. Le nombre d'hospitalisations a toutefois augmenté de 11 pour s'établir à 468 personnes.

Ce sont maintenant 16 résidents et 11 employés du CHSLD Isidore-Gauthier qui ont reçu un résultat positif à la COVID-19. Les employés sont inquiets puisque malgré toutes les mesures mises en place, le coronavirus se propage à toute allure.

Le président du syndicat Fédération de la santé et des services sociaux, Gaston Langevin, est tout de même d'avis que le milieu de la santé a beaucoup appris du printemps dernier. :

« Ça semble être plus en contrôle entre guillemets, mais il y a quand même de la contamination. Le virus réussit quand même à entrer dans ces établissements-là et à se propager. Ce n'est pas évident pour les employés et on doit répondre à beaucoup de questions. »