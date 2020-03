CORONAVIRUS : Nouvelles mesures dans les commerces du Saguenay-Lac-Saint-Jean

De plus en plus de commerces qui demeurent ouverts ont pris de nouvelles mesures ces derniers jours. En voici quelques-unes.

Par exemple, certaines quincailleries, supermarchés, dépanneurs et pharmacies ont ajouté un panneau transparent sur le comptoir pour créer une barrière supplémentaire entre le commis et client.

Plusieurs limitent maintenant le nombre de clients qui entre à l'intérieur du commerce, comme Costco et certaines quincailleries. Il faut donc parfois faire la file pour entrer dans le commerce. D'ailleurs chez Costco, les mardis et jeudis de 8h à 9h, le commerce sera réservé dorénavant aux personnes de 60 ans et plus.

Aussi, la majorité des restaurants McDonalds interrompent maintenant leur service de commandes pour emporter. Le service au volant et la livraison demeurent en fonction. Plusieurs restaurants qui ont fermé leur salle à manger offrent les services de livraison et de commande pour emporter.

Rappelons que tous les centres commerciaux sont fermés depuis minuit. Seuls les commerces qui ont une porte qui donne vers l'extérieur peuvent demeurer ouverts. Voici quelques exemples.

Place du Royaume: Walmart, Renaud Bray, Canadian Tire, Bouclair et Pharmaprix

Place du Saguenay: Brunet, IGA et la Banque de Montréal

Centre Jonquière: Home Hardware, Super C et Banque Laurentienne

Centre Alma : IGA et Brunet

Plaza d'Alma : Dollarama, Clinique Orthèse du Lac, Banque Royale et Banque Laurentienne

Carrefour Jeannois Roberval : IGA

Galeries de La Baie : Maxi, SAQ, Baie du Dragon, Animalerie Dori et cie

Par ailleurs, Zone Talbot a publié une nouvelle liste lundi après-midi des restaurants qui offrent encore des services de livraison ou un comptoir à emporter sur le boulevard Talbot à Chicoutimi.