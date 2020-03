CORONAVIRUS: remboursement difficile pour les voyageurs

Le coronavirus incite de plus en plus de voyageurs à repousser ou annuler leur séjour à l'étranger. Le téléphone ne dérougit pas dans la plupart des agences de voyage. De nombreux clients sont inquiets, même si leur voyage est prévu seulement dans plusieurs mois.

La propriétaire de Voyages Michel Barrette à Alma, Suzanne Thibeault, ne cache pas qu'il y a un ralentissement de la clientèle. Elle rappelle l'importance de se procurer une assurance annulation ou interruption et de bien vérifier les conditions de la couverture. Toutefois, les clients qui annulent par peur du coronavirus auront du mal à se faire rembourser.

«On ne peut pas dire à notre assureur que ce qui se passe aux nouvelles nous fait peur et nous pousse à annuler. L'assureur va couvrir seulement si les portes du pays ferment et qu'on ne peut plus y accéder».