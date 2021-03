COVID-19 : Encore une journée à 25 nouveaux cas au Saguenay-Lac-St-Jean

C'est une deuxième journée à 25 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en dénombre sur l'ensemble du territoire régional.

Le nombre de cas actifs passe tout de même de 276 à 266. Bien que les RLS Domaine-du-Roy et La Baie demeurent les plus touchés par la pandémie, le nombre de cas actifs diminue légèrement dans chacun des secteurs aujourd'hui. Il passe ainsi de 131 à 126 dans Domaines-du-Roy et de 70 à 62 à La Baie.

Le 19 mars, un sommet de 53 nouveaux cas a été atteint et depuis, la santé publique en a rapporté 46, 34 ainsi que 25 pour les deux dernières journées consécutives.

Le nombre de foyers d'éclosion continue tout de même de progresser. On en compte présentement 24 sur le territoire régional.

La campagne de vaccination se poursuit et 27 266 doses ont maintenant été administrées.

À Roberval, les infrastructures sportives municipales ont été fermées par mesure préventive et certains restaurateurs ont choisi de fermer leur salle à manger quelque temps.