Nombre de cas actifs par RLS :

Domaine-du-Roy : 21

Maria-Chapdelaine : 35

Lac-Saint-Jean-Est : 50

Jonquière : 34

Chicoutimi : 47

La Baie : 17

En province, 1041 nouveaux cas sont rapportés ainsi que 13 décès. Les hospitalisations sont à la baisse (-31).

Les Québécois de 50 ans et plus peuvent s'inscrire depuis ce matin pour recevoir le vaccin contre la COVID-19. Dès lundi prochain, ce sera aux 45 ans et plus de s'inscrire et ainsi de suite, jusqu'à la mi-mai où ce sera au tour des 18 à 24 ans.

Par ailleurs, un nouveau sondage Léger démontre que 79% des Québécois veulent se faire vacciner, soit 14% de plus qu'en octobre dernier.