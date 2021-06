Un soubresaut de 17 cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un soubresaut est enregistré au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui voit son bilan pandémique augmenter de 17 nouveaux cas de COVID-19. Lundi, à peine 7 cas avaient été recensés et mardi 5.

Les nouveaux cas sont majoritairement situés dans les RLS Lac-Saint-Jean-Est (+7) et Jonquière (+8). On en compte deux dans le haut du Lac-Saint-Jean et aucun à Chicoutimi et La Baie.

Les cas actifs remontent légèrement de 85 à 88.

Au Québec, la tendance à la baisse se poursuit avec 288 nouveaux cas et 14 hospitalisations en moins. La santé publique rapporte cinq décès.

Accélérer la vaccination

Pour accélérer la vaccination, les cliniques de la région offrent cette semaine une première dose sans rendez-vous. Environ 700 doses sont offertes avec les coupons.

Jeudi, les personnes qui souhaitent recevoir le vaccin Pfizer peuvent se rendre aux grands centres de vaccination de Chicoutimi (Place du Royaume) et Jonquière (Centre Jonquière).

Vendredi ce sera à Jonquière, samedi à Alma (Centre Mario-Tremblay) et La Baie (Les Galeries de La Baie) et dimanche à Alma et Dolbeau-Mistassini (Les Coeurs vaillants).

Le directeur de la campagne, Marc Thibeault, souligne par ailleurs que plus de 200 000 doses ont maintenant été administrées.

« Notre couverture vaccinale est à 65 %. Je dirais même que les jeunes de 12 à 18 ont déjà pris rendez-vous ou ils ont été vaccinés, avant même qu'on aille dans les écoles. »

Le CIUSSS rappelle également que les gens qui ont reçu leur première dose d'Astrazeneca depuis au moins 56 jours peuvent devancer leur second rendez-vous.