COVID-19 : 101 cas et deux décès supplémentaires au Saguenay-Lac-St-Jean

La progression du coronavirus se poursuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 101 nouveaux cas et deux décès supplémentaires. Jusqu'à maintenant 3 199 personnes ont contracté la COVID-19 dans la région.

Trois autres régions affichent plus de cas qu'aujourd'hui : Montréal (+267), Montérégie (+136) et Lanaudière (+132). C'est toutefois encore le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui affiche le plus de cas actifs au prorata de sa population. D'ailleurs, le nombre de cas actifs passe de 1 352 à 1 193 dans la région, c'est donc dire que plusieurs personnes sont rétablies.

La province enregistre une baisse du nombre de cas quotidiens avec 982 nouvelles personnes testées positives dans les dernières 24h. On rapporte toutefois 24 décès et une hausse marquée du nombre d'hospitalisations.

Plus de détails à venir sur la situation régionale.