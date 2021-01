COVID-19 : 12 nouveaux cas et 4 décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Seulement 12 cas de COVID-19 s'ajoutent aujourd'hui au bilan régional. Ce chiffre s'accompagne d'une baisse de 30 cas actifs, ce qui fait un total dans la région de 245 personnes présentement infectées.

74 de ces cas sont dans le secteur Maria-Chapdelaine et 64 dans Jonquière. On trouve 51 cas actifs dans Chicoutimi, 22 pour le secteur Domaine-du-Roy, 18 dans Lac-Saint-Jean Est et 16 pour le secteur de La Baie et du Bas-Saguenay.

Les autorités publiques rapportent toutefois 4 décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui en cumule 254 depuis le début de la pandémie.

Jusqu'à maintenant, 6026 doses de vaccin ont été administrées dans la région où tous les patients et employés des CHSLD sont maintenant vaccinés. La campagne se poursuit depuis le début de la semaine dans les résidences privées pour aînés.

Au Québec, 1624 cas et 65 décès supplémentaires sont comptabilisés. Les hospitalisations sont légèrement à la baisse et le nombre de patients aux soins intensifs stable.