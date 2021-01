COVID-19 : 15 nouveaux cas en région et 5 décès

Quinze nouveaux cas de COVID-19 sont rapportés aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que 5 décès. Le coronavirus a malheureusement emporté 15 personnes depuis le weekend dans la région.

La transmission est toutefois en nette diminution. Depuis lundi, 98 cas se sont ajoutés au bilan pour une moyenne de 20 par jour.

Il y a maintenant 216 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les secteurs de Maria-Chapdelaine et de Jonquière sont les plus touchés avec respectivement 64 et 58 cas.

Au prorata de sa population, le secteur Maria-Chapdelaine compte 256 cas pour 100 000 habitants et Jonquière 86. Pour l'ensemble de la région, la proportion est de 77,9 cas pour 100 000 habitants.

Au Québec, 88 décès sont rapportés dont 37 qui datent de plusieurs semaines. On compte 1631 nouveaux cas.