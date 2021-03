COVID-19 : 16 nouveaux cas dans la région et une baisse des cas actifs

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean recense 16 nouveaux cas de COVID-19. Une baisse de 9 par rapport à la veille.

Le nombre de cas actifs diminue de 249 à 220. On en compte 114 dans le RLS de Domaine-du-Roy et 38 dans Maria-Chapdelaine.

Il y a 23 cas actifs dans Lac-Saint-Jean-Est ainsi que 7 dans Jonquière. Finalement, on compte 26 cas actifs dans Chicoutimi et 12 à La Baie.

Les hospitalisations passent de 12 à 10, dont 4 aux soins intensifs. On compte 25 éclosions sur le territoire.

« On se maintient à un bon niveau depuis deux semaines et même que le nombre de cas actifs baisse. Ça veut donc dire que la population réagit bien aux mesures et que les enquêtes se font bien. » - Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique