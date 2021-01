COVID-19 : 164 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La semaine débute avec dix nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a maintenant 164 cas actifs sur le territoire régional.

La semaine dernière, du 17 au 23 janvier, 131 cas se sont ajoutés dans la région, pour une moyenne de 19 par jour. La semaine précédente, du 10 au 16 janvier, 232 personnes avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19, ce qui faisait une moyenne quotidienne de 33 cas.

État de situation, 25 janvier 2021, INSPQ

Depuis le début de la pandémie, 8700 cas ont été comptabilisés dans la région, dont 259 mortels.

Il y a 19 éclosions en cours, dont trois dans des écoles et six dans des milieux de vie. Certaines résidences pour aînés et CHSLD sont encore sur la liste des établissements sous surveillance en raison d'une éclosion. C'est le cas du Pavillon Normandin, du Foyer Saint-François et du CHSLD d'Alma Le Normandie.

Par ailleurs, encore 5 constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu ont été remis à des citoyens dans la nuit de dimanche à lundi Saguenay. Ils s'ajoutent à la douzaine de billets émis ce weekend sur le territoire.

Le couvre-feu est en vigueur jusqu'au 8 février. Il pourrait se poursuivre plus longtemps si le premier ministre François Legault en fait la demande.