COVID-19 : 17 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 17 nouveaux cas de COVID-19. Le nombre de cas actif continue de baisser et passe à 156 pour l'ensemble de la région.

Les cas actifs diminuent sur tout le territoire. On en compte dorénavant 16 dans Domaine-du-Roy et 43 dans Maria-Chadpdelaine. Il y en a 11 pour tout Lac-Saint-Jean Est, 45 pour le secteur de Jonquière et 31 à Chicoutimi. Finalement, on dénombre 9 cas actifs dans le secteur de La Baie et du Bas-Saguenay.

Aucun décès ne s'ajoute aujourd'hui et le bilan reste à 259 depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, l'hôpital de Chicoutimi n'est plus considéré comme un foyer d'éclosion de la COVID-19. L'établissement est devenu l'épicentre de la région au plus fort de la deuxième vague, et 532 cas y ont découlé.

Au cours de l'automne, l'hôpital d'Alma a également été durement touché par la pandémie. Là aussi, la situation s'est calmée et l'établissement n'est plus considéré en éclosion.