COVID-19 : 17 résidents du CHSLD de la Colline maintenant guéris

Le tiers des résidents infectés à la COVID-19 au CHSLD de la Colline sont dorénavant guéris. Le centre d'hébergement pour aînés est devenu le point chaud de la région où 51 résidents ont été infectés jusqu'à maintenant, 17 sont rétablis et 21 en sont malheureusement décédés.

Depuis le début de la pandémie, 64 employés de l'endroit ont contracté le virus, selon le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et les derniers cas sont apparus au cours du weekend dernier. Le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, Gaston Langevin, parle tout de même d'une situation stable. :

« Au départ, quand il y a eu l'éclosion ça n'a pas été facile, il y a eu un grand moment de panique chez les employés. Maintenant, on a stabilisé la situation et c'est pas mal plus clair pour l'ensemble des salariés. On a stabilisé les équipes de travail et les équipements de protection sont tous en place. Il n'y a plus de va-et-vient d'employés. »