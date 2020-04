COVID-19: 2 nouveaux décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le bilan COVID-19 s'alourdit aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on compte maintenant 5 morts (+2) et 161 personnes infectées (+12). 49 sont guéries.



En province, on compte maintenant 13 557 cas (+711), 879 hospitalisations (+55), dont 226 aux soins intensifs, et 360 morts (+32).

Les deux décès survenus ici se sont produits au CHSLD de la Colline, l'un des trois foyers d'éclosion où 21 bénéficiaires et 13 employés ont été testés positifs. L'ensemble de la résidence a été testée.

Le CIUSSS de la région travaille à mettre sur pieds des équipes régulières pour prêter main-forte à l'établissement. La directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Chantale Boivin.

« On veut transférer des gens sur une base volontaire. Pourquoi c'est si difficile, pourquoi ils ont peur? On est là-dedans, on évalue, on parle aux gens, on trouve des solutions pour que tout le monde soit bien à l'aise à offrir des services aux patients de nos CHSLD. »

Par contre, pas question pour le moment d'envoyer des gestionnaires qualifiés pour donner des soins sur le plancher.

« Lorsqu'on a une tempête, le rôle d'un gestionnaire est encore plus important, de garder le phare et de prêter main-forte en gestion pour s'assurer d'une harmonisation des processus donc c'est sûr que c'est pas notre plan a de les mettre au chevet directement des patients et lorsque ça arrive c'est pas quelque chose qu'on veut répéter. »

Pression des familles

Le CIUSSS assure ne pas ressentir de pression des familles qui veulent voir leurs proches. Mme Boivin confirme que des mesures ont été mises en place pour leur permettre d'être en contact via des conversations vidéos avec leurs aînés quelques fois par semaine. Des employés informent aussi les familles du résident de sa santé et des suivis cliniques.

Dons équipements de protection

Rio Tinto donne plus de 25 000 équipements de protection individuelle aux professionnels de la santé.

Un don de 100 000$ en masques N95 et de procédure, gel désinfectant, lunettes de protection qui permettra aux médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires et aux autres membres du personnel de pouvoir donner des soins tout en étant protégés.

Le matériel provient d'inventaires d'Opérations Saguenay-Lac-Saint-Jean.