COVID-19 : 20 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus s'établit à 20 pour aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aucun décès ne s'ajoute au bilan.

On compte 9 nouveaux cas dans le secteur Domaine-du-Roy et 4 dans Maria-Chapdelaine ainsi que dans Lac-Saint-Jean. Il y a deux nouveaux cas dans Jonquière et deux autres dans le secteur de Chicoutimi.

La santé publique rapporte 203 cas actifs, soit un de plus qu'hier.

De nouvelles mesures ont été annoncées pour les régions en zone orange dès demain. Ainsi, tous les enfants du primaire devront commencer à porter le masque en tout temps.

Mesures en vigueur en zone orange à compter du 8 avril 2021

43 contraventions pendant le congé de Pâques

Les policiers de Saguenay ont donné 43 contraventions au cours du week-end de Pâques, dont 34 pour des rassemblements illégaux. Les neuf autres ont été données à des gens qui ne respectaient pas le couvre-feu.

Les patrouilleurs ont également effectué 40 visites dans des commerces, restaurants et parcs. Leur porte-parole, Bruno Cormier, rappelle que contrairement au printemps dernier, il est interdit de se rassembler dehors, sauf pour pratiquer une activité physique.

Il est par exemple interdit de pique-niquer dans un parc avec des gens qui ne résident pas à la même adresse que vous.

« Les gens pensent qu'on peut se voir à 8 dehors, mais ce n'est pas cela. Il faut pratiquer une activité physique. Si vous marchez et que vous êtes un certain nombre, si vous vous arrêtez à une table pour discuter, c'est un rassemblement illégal. Il faut oublier ça présentement. » - Bruno Cormier, porte-parole du service de police de Saguenay

La sécurité publique de Saguenay a répondu à 70 appels de dénonciation pendant la fin de semaine.