COVID-19 : 20 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au cours des dernières 24h, 20 personnes ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cet ajout fait suite à 8 nouveaux cas hier et 28 lundi.

La hausse la plus importante est dans Lac-Saint-Jean-Est (+8) qui compte aussi le plus grand nombre de cas actifs. Sept cas s'ajoutent dans le secteur de Jonquière et 5 dans le haut du Lac-Saint-Jean. Il n'y a aucun nouveau cas dans les secteurs de Chicoutimi et de La Baie.

Le nombre de cas actifs remonte à 208. On compte deux hospitalisations.

Répartition des cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean :

Domaine-du-Roy : 13

Maria-Chapdelaine : 19

Lac-Saint-Jean-Est : 71

Jonquière : 56

Chicoutimi : 32

La Baie : 16

Pour l'ensemble de la province, 584 cas s'ajoutent ainsi que 8 décès. Les hospitalisations continuent de baisser. Les Québécois respirent un peu mieux depuis la présentation en fin de journée hier du plan de déconfinement de François Legault.