COVID-19 : 205 nouvelles embauches dans le réseau régional de la santé

Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 a malheureusement emporté 11 personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le bilan quotidien s'alourdit encore avec un décès supplémentaire au CHSLD de la Colline et le nombre de cas au total grimpe à 239. Ils étaient au nombre de 226 hier.

L'éclosion au CHSLD de la Colline à Chicoutimi-Nord ne s'estompe pas : deux nouveaux résidents sont atteints de la COVID-19, portant le nombre total à 42 et six employés s'ajoutent au bilan qui grimpe à 46, selon la direction régionale du CIUSSS.

Éclaircie au tableau saguenéen, l'ordonnance d'isolement est levée depuis ce weekend à la Villa Saint-Alexis de La Baie. Cependant, une vigilance accrue est maintenue. Aussi, 85 personnes sont maintenant guéries, dont deux résidents du CHSLD de la Colline.

Par ailleurs, ce sont 205 personnes qui ont été embauchées vendredi dernier dans le cadre de cette foire à l'emploi téléphonique organisée par le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour travailler dans les établissements de santé publics et privés de la région.

De son côté, le premier ministre François Legault a lancé l'appel aux médecins spécialistes des régions de se rendre à Montréal pour travailler en CHSLD. Il leur demande un coup de pouce pour les 14 prochains jours.

Centre de prélèvements

Les centres de prélèvements des hôpitaux régionaux seront de nouveau accessibles à compter de mercredi, sur rendez-vous.

Il est possible de prendre votre rendez-vous sur le site clicsanté.ca ou par téléphone au 1 833 704-0087. À noter que les gens de 70 ans et plus doivent obligatoirement prendre rendez-vous par téléphone et un employé médical se rendra à votre domicile.

Les centres de prélèvements sont disponibles pour réaliser des prélèvements requis pour un suivi essentiel (ex. : anticoagulation (Coumadin, traitement pour le cancer, suivis de greffe), les prélèvements requis pour un examen en imagerie médicale et les ordonnances antérieures au 20 mars 2020.