COVID-19 : 22 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon le dernier bilan de la santé publique dévoilé vendredi, 22 nouveaux tests de dépistage se sont avérés positifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, après une augmentation de 31 la veille.

Sur 5 jours, la moyenne de nouveaux cas est de 19, comparativement à 24 pour les 5 jours précédents.

Répartition des nouveaux cas :

Domaine-du-Roy : + 3

Maria-Chapdelaine : + 4

Lac-Saint-Jean-Est : + 2

Jonquière : + 6

Chicoutimi : + 6

La Baie : + 1

On compte 177 cas actifs dans la région et le taux le plus important reste dans Maria-Chapdelaine avec une proportion de 132 infections par 100 000 habitants. Le prorata régional est de 63,8 cas actifs pour 100 000 habitants.

Le Québec enregistre 919 nouveaux cas. Les régions de Montréal (+194), de la Montérégie (+140), de Chaudière-Appalaches (+137) et de l'Estrie (+70) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

Le nombre de décès grimpe de 5, mais deux décès ont été retirés du bilan global puisqu'ils étaient non attribuables à la COVID-19) 574 patients sont hospitalisés (-6) et 139 personnes sont aux soins intensifs (-5).

Record de vaccination

Un record de vaccination a été atteint jeudi alors que près de 103 000 Québécois ont reçu leur dose.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a aussi annoncé que 272 000 personnes ont pris rendez-vous. Rappelons que c'est maintenant au tour des 35 ans et plus de s'inscrire.

Plus de 40% des Québécois ont reçu leur première dose de vaccin. Dans la région, 120 400 doses ont été administrées.