COVID-19: 273 nouveaux cas en 3 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean

273 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des trois derniers jours. Pour la journée d'hier, la santé publique régionale fait état de 97 cas supplémentaires.

Six décès ont aussi été rapportés dans la région pendant cette pause de quelques jours. Plusieurs données comme le nombre d'hospitalisations seront mises à jour par le CIUSSS aujourd'hui.

Au Québec, un nouveau record de cas quotidiens a été établi pendant le congé du Jour de l'an. On compte 7 663 nouvelles infections, 121 nouveaux décès et 150 hospitalisations de plus sur trois jours, ce qui met une pression énorme sur le réseau de la santé.

D'ailleurs, la fermeture des commerces non essentiels et des écoles pourrait être prolongée au-delà du 11 janvier. Plusieurs experts parlent d'un bilan catastrophique, signe que les gens se sont rassemblés pour célébrer malgré l'interdiction.