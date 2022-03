COVID-19: 400 effectifs en moins dans le réseau de la santé

Le nombre de travailleurs de la santé retirés du travail pour avoir contracté la Covid-19 est de plus en plus important au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme ailleurs au Québec.

À ce jour, autour de 400 employés du CIUSSS de la région sont absents, alors qu'on en comptait une centaine de moins au début de la semaine.

En moins de 2 semaines, le nombre d'employés du réseau de la santé absents en raison de la Covid-19 a plus que doublé au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La situation se fait sentir particulièrement à l'hôpital de Chicoutimi, où l'urgence déborde, explique le responsable des communications du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre-Alexandre Maltais.

« Il y a beaucoup de monde qui se présente, beaucoup de personnes qui sont déjà hospitalisées sur nos unités de soin, en plus du manque de main-d'oeuvre disponible. Pour l'instant ça cause une situation où c'est plus fragile du côté de l'urgence de Chicoutimi. »