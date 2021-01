COVID-19 : 55 nouveaux cas et deux décès

La propagation du coronavirus est en diminution depuis le début de la semaine dans la région. Il y a 55 nouveaux cas aujourd'hui, après 61 hier et 67 lundi.

Depuis le début de la pandémie, 8 107 personnes ont contracté la maladie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De ce nombre, 7300 en sont rétablies et 228 en sont malheureusement décédées.

On compte présentement 579 cas actifs, dont 156 à Jonquière et 145 dans le secteur de Chicoutimi. C'est toutefois dans le secteur de Maria-Chapdelaine que la population est plus touchée en proportion avec 308 cas pour 100 000 habitants.

État de la situation, 6 janvier 2021. CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean