COVID-19 : 57 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ce sont 57 cas de COVID-19 recensés dans la région dans les 24 dernières heures. Le nombre de cas actifs s'établit à 327, soit 29 de plus que la veille.

Le secteur de Jonquière compte le plus grand nombre de cas actifs, avec 81. Toutefois, le taux d'infection le plus élevé par 100 000 habitants est le secteur Maria-Chapdelaine, avec un taux de 203,8 cas par 100 000 habitants.

Dans la province, c'est un nouveau record de cas de COVID-19 qui est enregistré. 6361 personnes ont été infectées en l'espace de 24h pour un total de 501 698 Québécois infectés depuis le début de la pandémie. À ce triste bilan s'ajoute 2 nouveaux décès pour un total de 11 652 morts.

La Santé publique dénombre 445 hospitalisations, en hausse de 30 par rapport à la veille. 88 patients sont aux soins intensifs, un nombre resté stable. 80% des cas sont provoqués par le variant Omicron qui est très contagieux.

Un an de vaccination

Un an après le début de la vaccination contre la COVID-19 dans la région, plus de 89 % des Saguenéens et Jeannois sont adéquatement vaccinés.

En ce qui concerne la troisième dose, près de 24 mille personnes l'ont reçue en date d'aujourd'hui. Les gens de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous depuis lundi dernier pour la recevoir.

Chez les jeunes de 5 à 11 ans, 65 % d'entre eux ont reçu leur première dose au cours des dernières semaines. C'est largement au-dessus de la moyenne provinciale, qui se situe à environ 52 %.