COVID-19: 60 nouveaux cas ce weekend au Saguenay-Lac-Saint-Jean

30 cas de COVID-19 ont été enregistrés pour la journée de samedi et celle de dimanche au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le nombre de décès demeure inchangé, à 266.

Au cours de la dernière semaine, un total de 204 cas de COVID-19 ont été rapportés, soit une vingtaine de plus que la semaine précédente.

Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec, 219 cas sont actifs sur le territoire. Ils sont principalement concentrés dans le secteur de Lac-Saint-Jean-Est ainsi qu'à Jonquière.

Près de 79 000 personnes sont désormais vaccinées contre la COVID-19 dans la région.

Au Québec, 1344 nouvelles infections étaient rapportées hier ainsi que 9 nouveaux décès.

Enseignement à distance à Curé-Hébert

Par ailleurs, les élèves de l'école secondaire Curé-Hébert à Hébertville se retrouvent en enseignement à distance dès ce matin, pour une période de deux semaines.

19 cas de COVID-19 se sont déclarés au sein de l'établissement depuis le 12 avril, ce qui force l'isolement préventif de 7 groupes. Les lieux seront complètement désinfectés.

La direction du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean souhaite ainsi limiter les risques de propagation, tout en assurant les services aux élèves.

«Le Centre de services scolaire est conscient que cette décision peut avoir des conséquences pour les parents. Or, la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel demeurent la principale priorité», a souligné la direction par voie de communiqué.