COVID-19 : 63 nouveaux cas et deux décès supplémentaires

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean connaît aujourd'hui son meilleur bilan de cas quotidiens depuis un mois, avec 63 nouveaux cas de COVID-19, ce qui fait baisser le nombre de cas actifs à 912 dont 364 dans le secteur de Chicoutimi.

La région demeure toutefois fragile dans la région qui a un taux de 328,5 cas actifs pour 100 000 habitants. Au Québec, ce taux est de 154,6 pour 100 000 habitants.

Aussi, deux autres personnes sont décédées du coronavirus, on dénombre 73 hospitalisations et le nombre d'éclosions demeure également élevé avec 148. Ce sont encore 10 cas qui s'ajoutent à l'hôpital de Chicoutimi et 2 à Jonquière. Le CHSLD Mgr-Victor-Tremblay compte maintenant 12 cas et le CHSLD Georges-Hébert 17.

À la résidence pour aînés la Villa Saint-Dominique de Jonquière, la totalité des résidents ont contracté le coronavirus selon les dernières données gouvernementales.

Au Québec, le bilan demeure élevé, avec 1 470 nouveaux cas ainsi que 30 décès.

Avec la collaboration de Janie Pelletier.