COVID-19 : 7 décès supplémentaires dans la région et 74 nouveaux cas

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diminue, tout comme les cas actifs, mais il ne faut pas qu'il y ait de relâchement, avertit le Dr Donald Aubin. Le directeur régional de santé publique souligne à grands traits les 59 hospitalisations et les 7 décès supplémentaires.

Il y a aujourd'hui 74 nouveaux cas et 97 éclosions, dont l'urgence de l'hôpital de Chicoutimi. La direction du CIUSSS tient à dire aux citoyens de se rendre tout de même à l'urgence lorsque nécessaire.

Le nombre de cas actifs remonte légèrement à 762 dans la région qui demeure la plus touchée par la pandémie au Québec au prorata de sa population.

« C'est sûr qu'avec 97 éclosions, il y a encore une circulation importante, mais elle est en baisse et ça, c'est une bonne nouvelle. On peut s'attendre à ce que ça se poursuive. On y est parvenus tous ensemble. » - Dr Donald Aubin, directeur régional de santé publique

État de situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean

État de situation 8 décembre 2020 (INSPQ)

Temps des fêtes

Le temps des fêtes sera une étape cruciale pour la population régionale, indique le Dr Aubin qui espère qu'il n'y aura aucun relâchement. D'ailleurs, il n'est pas question pour le moment de laisser les citoyens faire des rassemblements à l'extérieur avec la famille élargie ou des amis pour Noël.

« On ne veut pas que ça reprenne donc toutes les mesures doivent être prises pour maintenir le nombre de cas actifs le plus bas possible. La période des fêtes sera une période où nous serons en vigie de façon très particulière. »

La province enregistre 36 décès de plus et 1 577 nouveaux cas. Les hausses les plus marquées sont à Montréal (+492), en Montérégie (+277) et à Laval (+171).