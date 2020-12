COVID-19 : 71 cas de plus et trois décès supplémentaires

C'est une autre journée sous la barre des 100 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 71 cas supplémentaires de COVID-19. Trois décès s'ajoutent au bilan régional.

Le nombre de cas actifs passent de 688 à 679. C'est dans le réseau local de service de Chicoutimi qu'il est le plus élevé selon la santé publique régional. :

RLS de Chicoutimi : 262 cas actifs

RLS de Lac-Saint-Jean Est : 142 cas actifs

RLS de Jonquière : 138 cas actifs

RLS de Maria-Chapdelaine : 74 cas actifs

RLS de La Baie : 49 cas actifs

RLS du Domaine-du-Roy : 17 cas actifs

La vaccination contre la COVID-19 pourrait débuter la semaine prochaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La direction régionale de santé publique indique que les équipes sont prêtes. Aucun détail n'a toutefois filtré concernant le nombre de doses que la région recevra et le lieu où se déroulera la vaccination.

1741 cas s'ajoutent dans l'ensemble de la province et la santé publique rapporte 39 décès ainsi qu'un nombre élevé d'hospitalisations. Les régions de Montréal (+540), de la Montérégie (+285), de Laval (+208) et de la Capitale-Nationale (+155) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

À 17h, François Legault devrait annoncer la fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre au 11 janvier pour casser la deuxième vague de COVID-19 au Québec.