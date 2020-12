COVID-19 : 85 nouveaux cas et un décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean amorce la semaine avec 85 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 6 369 depuis le début de la pandémie. Un décès s'ajoute aujourd'hui.

La semaine dernière, 533 cas se sont ajoutés au tableau régional, donnant une moyenne de 76 par jour. Une amélioration en comparaison à la semaine du 29 novembre au 5 décembre alors que la moyenne quotidienne était de 94 nouvelles personnes infectées.

Le nombre de cas actifs demeure pratiquement stable aujourd'hui avec 688. Ils se trouvent principalement dans les secteurs de Chicoutimi (262), de Lac-Saint-Jean Est (142) ainsi que de Jonquière (138).

On compte maintenant 247,8 cas par 100 000 habitants dans la région qui dégringole au 4e rang des endroits au Québec où la pandémie frappe le plus durement. Les régions de Laval, de la Capitale-Nationale et de Montréal dominent maintenant ce triste palmarès.

Le nombre de nouveaux cas au Québec demeure élevé avec 1 620 ainsi que 25 décès. 890 personnes sont hospitalisées (+10), dont 122 se trouvent aux soins intensifs (-1). Les régions de Montréal (+748), de la Capitale-Nationale (+235), de la Montérégie (+196) et de Laval (+158) enregistrent les plus importantes hausses de cas.