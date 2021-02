COVID-19 : Aucun nouveau cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Aucun cas de COVID-19 ne s'ajoute aujourd'hui au bilan régional. En cinq jours, à peine 7 cas ont été recensés au Saguenay-Lac-Saint-Jean ce qui a fait fléchir le nombre de cas actifs à 15.

Autre nouvelle encourageante, 13 000 personnes sont maintenant vaccinées contre la COVID-19 a et les équipes lanceront la campagne de vaccination des personnes de 85 ans et plus le 14 mars. Il reste d'ailleurs quelques rendez-vous disponibles pour les gens du secteur de Dolbeau-Mistassini.

Santé Canada a par ailleurs donné son aval à un troisième vaccin aujourd'hui, le britannique AstraZeneca

Au Québec, on rapporte 815 nouveaux cas et 11 décès supplémentaires. Jusqu'à maintenant, 400 540 personnes ont reçu leur première dose de vaccin.

Présence policière accrue pendant la relâche

Peu importe où vous irez pendant la semaine de relâche, vous risquez de croiser des policiers. Ils seront davantage présents dans les relais de motoneige, sur les sites de pêche blanche ainsi que dans les restaurants et les commerces.

Le porte-parole de la Police de Saguenay, Luc Tardif, a bon espoir que les Saguenéens suivront en majorité les règles, comme ils le font depuis le début de la pandémie.

« Depuis la fin septembre, il y a seulement 0,3 % de la population qui a reçu un constat d'infraction, donc on a toujours bien 99,7 % de la population qui respecte ce qui est demandé et ça, il faut le féliciter. » - Luc Tardif, porte-parole du Service de police de Saguenay

Les corps policiers rappellent à la population que nous sommes en zone orange, le couvre-feu est donc à 21h30 et les rassemblements à l'intérieur des résidences ou des chalets sont interdits.