COVID-19 : Aucun nouveau décès, mais 9 cas de plus en région

Le bilan du nombre de gens infectés à la COVID-19 continue de s'alourdir et passe à 170 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne compte toutefois aucun nouveau décès en 24h et le chiffre reste stable à 5. Sur les 170 cas, 57 sont dorénavant considérés comme guéris.

La priorité du gouvernement de François Legault demeure la situation dans les CHSLD où il manque à l'échelle provinciale 1250 employés. Dans la région, le CHSLD de la Colline peine de plus en plus à trouver des infirmières et des préposées aux bénéficiaires.

La direction du CIUSSS tente de mettre sur pied des équipes régulières pour prêter main-forte à l'établissement de Chicoutimi-Nord où 4 décès liés à la COVID-19 sont survenus. Selon le dernier bilan de la santé publique, 22 résidents et 16 employés sont infectés.

D'autres employés sont appelés en renfort, mais ils hésitent à y travailler. Selon des préposées aux bénéficiaires qui nous ont rejoints, la direction les obligerait dorénavant à s'y rendre. Leur représentant syndical, Gaston Langevin précise que la situation prévaut pour les employés qui s'étaient rendus disponibles à travailler en CHSLD avant la pandémie. :